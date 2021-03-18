Марченко та цивільна дружина Козака оскаржують санкції у Верховному Суді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. До Верховного Суду надійшли нові позовні заяви щодо оскарження Указу Президента України про застосування персональних санкцій. Серед них заяви дружини нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксани Марченко та цивільної дружини нардепа Тараса Козака Наталії Лавренюк. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВС.
Цитата:
"До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшли нові позовні заяви, якими оскаржується Указ Президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що 17 березня 2021 року надійшов позов, яким оскаржується п. 3 додатка 1 до введеного в дію цим Указом рішення РНБОУ, відповідно до якого застосовано санкції до позивача – громадянки України Наталії Лавренюк. Позову присвоєно реєстраційний номер справи – № 9901/80/21.
"16 березня 2021 року подано позов щодо оскарження п. 5 додатка 1 до рішення РНБОУ, відповідно до якого застосовано санкції до позивача – громадянки України Оксани Марченко. Позову присвоєно реєстраційний номер справи – № 9901/74/21", - зазначається в повідомленні.
Також 15 березня 2021 року до суду надійшов позов щодо оскарження п. 1 додатка 2 до рішення РНБОУ, відповідно до якого застосовано санкції до позивача – Міжнародної комерційної компанії "EVIRER LTD" (ОАЕ). 16 березня ухвалою Верховного Суду відкрито провадження в адміністративній справі № 9901/69/21 за цим позовом. Справу призначено для розгляду в судовому засіданні на 7 квітня 2021 року о 9:30.
Як повідомлялося раніше, 16 березня поточного року до КАС ВС надійшов позов (реєстраційний номер справи – № 9901/73/21), яким оскаржується п. 7 додатка 1 до введеного в дію Указом № 64/2021 рішення РНБОУ, відповідно до якого застосовано санкції до позивача – громадянина України Віктора Медведчука.
Доповнення
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.
3 лютого Зеленський спочатку прокоментував введені ним санкції проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”, заявивши, що Україна “рішуче підтримує свободу слова”, а застосовані обмеження — “важке рішення”.
А потім заявив, що для цього були “конкретні підстави”, але чомусь не назвав їх.