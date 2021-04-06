Верещук отреагировала на обострение конфликта на Востоке Украины

Она считает, что Россия провоцирует Украину.

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“То, что Россия провоцирует — для нас не новость. То, что Россия хочет панических настроений в украинском обществе — это тоже для нас не новость. Мы понимаем, что седьмой год идет война. И здесь наши нервы, наш покой и наша готовность дать отпор должны быть решающими. Не только наше войско, но и политики, дипломаты — каждый на своем месте должен сделать все от нас зависящее, чтобы Россия поняла, что цена будет слишком высокой, если агрессия будет продолжаться”, — сказала она в эфире одного из телеканалов.

Детали

Верещук уверена, что украинская армия готова дать отпор.

“Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак недавно в своем отчете в парламенте Украины сказал, что мы готовы. У меня, как у члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны нет оснований не доверять словам нашего Главнокомандующего”, — добавила нардеп.

Контекст

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства. Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации оценивается как самая масштабная за последние годы.

По данным разведки, Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины.

В политике Соединенных Штатов в отношении Украины сохраняется двухпартийная поддержка, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Также она сообщила, что Украина и США вместе работают в противодействии российскому влиянию.

Администрация США выразила обеспокоенность в связи с кампанией дезинформации, которую распространяет Россия по объяснению причин для сосредоточения войск на границе с Украиной.