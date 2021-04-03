США занепокоєні дезінформацією РФ про ситуацію на кордоні з Україною - Білий дім

Цитата:

"Ми, безперечно, вже бачили це "кіно", це кампанія дезінформації, яку Росія проводила і в минулому – що стосується її агресії на кордоні з Україною. Отже, це безумовно те, за чим ми стежимо, що нас турбує, і ми продовжимо говорити про це тут, а також із нашими партнерами в Європі", - сказала Псакі.

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Доповнення

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що вздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.

Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді, як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати: “По периметру рубежів Росії йде підвищена активність збройних сил країн НАТО, інших об’єднань, окремих країн. Це все зобов’язує до того, щоб бути напоготові”.

Речниця Білого Дому Джен Псакі, 3 квітня 2021 р.:



«Ми вже бачили це «кіно» раніше. Ця кампанія дезінформації, яку Росія вже розгортала раніше стосовно її агресії на кордоні з Україною». pic.twitter.com/u2P50BthEi