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Верещук: низкий рівень ІФА-тестування лікарів - пряма відповідальність санлікаря Ляшка

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. За даними МОЗ, ІФА-тести в Україні на постійній основі мають проходити понад 160 тис. медиків. Мова про лікарів, які, так чи інакше, працюють з “ковід”-пацієнтами та мають ризик зараження під час прийому хворих. Натомість, відсоток медиків, які насправді пройшли хоча б один раз ІФА-тестування у регіонах дуже низький. За словами нардепа від “Слуги народу” та кандидата в мери столиці Ірини Верещук, відповідальність за ігнорування наказів МОЗ у цьому конкретному питанні лежить на санітарному лікарю Віктору Ляшку, передає УНН.

“По-перше, я відкидаю причину слабкої культури розуміння лікарів. Вони всі — свідомі люди, які є фахівцями кращими, ніж решта громадян, і прекрасно розуміють важливість та необхідність проходження постійного ІФА-тестування, заради, навіть, власної безпеки, здоров’я. Всі ми бачили, чим можуть завершуватися запущені стадії covid-19 або ті, що не були вчасно виявлені.

А тому, я думаю, що причина у слабкому контролі. Що він на стільки слабкий, що лікарі можуть, наприклад, проходити або ні ці тести”, — каже Верещук.

Моніторити виконання відповідного наказу МОЗ щодо обов’язковості ІФА-тестів, у межах своїх повноважень мають губернатори, вважає політик. Однак, наголошує, що основна відповідальність в цій проблемі лежить на головному санітарному лікареві України.

“Тут контроль посилений має бути по лінії головного санітарного лікаря (Віктора Ляшка — ред). Тут більше до нього питання — як організована ця система контролю. Бо якщо ми робимо це заради галочки — то так не можна. Бо це безпека і життя кожного з нас і лікарів, які знаходять на передовій боротьби із захворюванням”, — наголосила Верешук.

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