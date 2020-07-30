Верещук: низкий уровень ИФА-тестирования врачей - прямая ответственность санврача Ляшко

КИЕВ. 30 июля. УНН. По данным Минздрава, ИФА-тесты в Украине на постоянной основе должны проходить более 160 тыс. медиков. Речь о врачах, которые, так или иначе, работают с "ковид"-пациентами и имеют риск заражения во время приема больных. Но процент медиков, которые на самом деле прошли хотя бы один раз ИФА-тестирование в регионах очень низкий. По словам нардепа от "Слуги народа" и кандидата в мэры столицы Ирины Верещук, ответственность за игнорирование приказов Минздрава в этом конкретном вопросе лежит на санитарном враче Викторе Ляшко, передает УНН.