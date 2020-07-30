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Верещук: низкий уровень ИФА-тестирования врачей - прямая ответственность санврача Ляшко

Верещук: низкий уровень ИФА-тестирования врачей - прямая ответственность санврача Ляшко

Киев  •  УНН

 • 23035 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. По данным Минздрава, ИФА-тесты в Украине на постоянной основе должны проходить более 160 тыс. медиков. Речь о врачах, которые, так или иначе, работают с "ковид"-пациентами и имеют риск заражения во время приема больных. Но процент медиков, которые на самом деле прошли хотя бы один раз ИФА-тестирование в регионах очень низкий. По словам нардепа от "Слуги народа" и кандидата в мэры столицы Ирины Верещук, ответственность за игнорирование приказов Минздрава в этом конкретном вопросе лежит на санитарном враче Викторе Ляшко, передает УНН.

"Во-первых, я отвергаю причину слабой культуры понимания врачей. Они все - сознательные люди, которые являются специалистами лучшими, чем остальные граждане, и прекрасно понимают важность и необходимость прохождения постоянного ИФА-тестирования, ради даже собственной безопасности, здоровья. Все мы видели, чем могут завершаться запущенные стадии covid-19 или те, которые не были вовремя обнаружены.

Поэтому, я думаю, что причина в слабом контроле. Что он настолько слаб, что врачи могут, например, проходить или нет эти тесты", - говорит Верещук.

Мониторить выполнение соответствующего приказа Минздрава по обязательности ИФА-тестов, в пределах своих полномочий должны губернаторы, считает политик. Однако, подчеркивает, что основная ответственность в этой проблеме лежит на главном санитарном враче Украины.

"Здесь контроль усиленный должен быть по линии главного санитарного врача (Виктора Ляшко - ред). Здесь больше к нему вопрос - как организована эта система контроля. Если мы делаем это ради галочки - то так нельзя. Потому что это безопасность и жизнь каждого из нас и врачей, которые находят на передовой борьбы с заболеванием", - отметила Верешук.

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