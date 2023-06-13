Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо закону про "деолігархізацію"

Деталі

Згідно з висновком, закон про деолігархізацію в тому вигляді, в якому він є зараз, не можна вважати демократичною відповіддю на таке явище як олігархи.

Зазначається, що більшість країн застосовували багатосекторальний, "системний" підхід. Розробили та впровадили комплекс взаємопов'язаних законодавчих, міжінституційних, адміністративних, економічних та інших заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією та руйнівним впливом на демократію.

Україна, вирішила боротися з деструктивним впливом олігархізації за допомогою "персонального підходу", йдеться у висновку комісії. Він спрямований на ідентифікацію осіб як "олігархів" за допомогою конкретних критеріїв, таких як статки, володіння засобами масової інформації тощо.

Визнаючи, що в боротьбі з олігархічним впливом не існує універсального підходу і що у виняткових, вкрай критичних ситуаціях, наприклад, у ситуації захоплення держави, радикальні рішення (як деякі заходи особистого характеру) можуть виявитися виправданими, як крайній захід, на тимчасовій і винятковій основі, Венеціанська комісія вважає, що вони можуть бути лише доповненням, а не альтернативою "системному" підходу.

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"Закон важко узгодити з принципами політичного плюралізму та верховенства права, оскільки він має потенціал для зловживань у політичних цілях. Адже на даному етапі здається, що до тих пір, поки суть нинішнього «персонального підходу» не зміниться, навіть значні зміни до Закону про олігархів не виправлять неминучі суперечності зі стандартами Ради Європи щодо прав людини, демократії та верховенство права", - зазначається у висновку.

"Таким чином, Венеціанська комісія дійшла висновку, що Закон не повинен застосовуватися в його нинішньому вигляді і що слід застосовувати "системний" підхід", - додається в тексті.

Венеціанська комісія рекомендує для боротьби з олігархічним впливом у країні українській владі після закінчення війни переоцінити ситуацію з точки зору олігархічної небезпеки на тлі "системи" та відповідних обставин і (або) скасувати Закон.

Якщо буде доведено, що це необхідно для уможливлення такої системи або, якщо буде доведено, що він необхідний для функціонування такої системи, внести до нього суттєві зміни, передбачивши лише ті обмежені, виняткові заходи особистого характеру, які сумісні з європейськими стандартами прав людини, демократії та верховенства права.

Доповнення

Листом від 10 вересня 2021 року Голова Верховної Ради України звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо (тоді ще) проєкту Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Пізніше 23 вересня ВРУ схвалила цей законопроект за скороченою процедурою.

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