Суперечки та деолігархізація: фоторепортаж з "гарячого" засідання ВР

Деталі

До слова, 217 народних депутатів підтримали скорочену процедуру розгляду у сесійні залі законопроекту про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Такої кількості голосів достатньо для ухвалення процедурного рішення.

Одразу після ухвалення рішення про розгляд законопроекту за скороченою процедурою стався конфлікт. Представники опозиційних фракцій заблокували трибуну.

Після блокування трибуни до президії надійшла пропозиція про відсторонення від головування на засіданні першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука (головує, поки спікер парламенту Дмитро Разумков перебуває на самоізоляції через коронавірус). Йому закидають порушення процедури голосування — тобто, скорочення процедури розгляду в залі і відмови від розгляду частини правок, поданих нардепами.

Однак під час озвучення цієї пропозиції виникла дивна ситуація: до Стефанчука надійшла пропозиція, підписана представниками фракції "ЄС" та “Голос”. Однак, представники “Голосу” одразу ж заявили, що такої пропозиції не подавали та нікого на це не вповноважували. Пізніше все ж пропозицію відсторонення Стефанчука поставили на розгляд через те, що її підтримали представники фракції “Батьківщина”.

Після обговорення нардепи проголосували питання відсторонення Стефанчука. Рішення не знайшло підтримки – "за" проголосував 61 нардеп.

Додамо, що нардепи провалили голосування законопроектів №2644 та №2645 щодо посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Проектами законів пропонувалося внести зміни до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" в частині скасування деяких змін №128-IX щодо розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.