Рада провалила голосування законопроектів щодо скасування обов’язкових РРО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Верховна Рада під час позачергового засідання провалила голосування законопроектів №2644 та №2645 щодо посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), передає кореспондент УНН.
Деталі
Проектами законів пропонувалося внести зміни до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" в частині скасування деяких змін №128-IX щодо розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.
“Цей закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі”, - йдеться в проекті закону.
Додамо
У листопаді 2020 року Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонується лібералізувати застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для ФОПів та відтермінувати їх обов’язкове введення до 1 січня 2022 року.
У грудні того ж року Зеленський підписав закон щодо відтермінування обов'язкового застосування РРО платниками єдиного податку.