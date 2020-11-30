Зеленський вніс у ВР законопроект про відтермінування застосування касових апаратів для ФОПів

Так, Президент України Володимир Зеленський подав до ВР законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій.

"Запровадження карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 ставить перед бізнесом складні виклики, які насамперед пов’язані зі збереженням діяльності та створених робочих місць, забезпеченням належного та своєчасного виконання податкових зобов’язань… За таких умов виникла необхідність відтермінування та уточнення окремих положень, передбачених законами України від 20 вересня 2019 року №128-ІХ та від 20 вересня 2019 року №129-ІХ, визначення чітких та зрозумілих правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (програмних реєстраторів розрахункових операцій), надання платникам податків достатнього часу для підготовки до забезпечення виконання вимог закону щодо обов’язкового використання у їхній господарській діяльності РРО (ПРРО)", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що також виникла необхідність пом’якшення відповідальності за окремі порушення законодавства у сфері регулювання порядку проведення розрахункових операцій, скасування механізму компенсації покупцям за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих до суб’єктів господарювання штрафних санкцій тощо.

Зокрема вказано, що законопроектом пропонується:

▪️ визначати граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб’єктами спрощеної системи оподаткування відповідних груп платників єдиного податку, виходячи зі встановлених законом розмірів мінімальної заробітної плати, що дасть змогу враховувати під час реалізації відповідних норм зміни в економічній ситуації;

▪️ виключити норми щодо застосування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих до суб’єктів господарювання штрафних (фінансових) санкцій;

▪️ відтермінувати до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування;

▪️ скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО);

▪️ подовжити на рік (до 1 січня 2022 року) застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення суб’єктами господарювання окремих вимог закону щодо використання реєстраторів розрахункових операцій (програмних реєстраторів розрахункових операцій) під час проведення розрахункових операцій;

▪️ запровадити поняття "дистанційні послуги" та передбачити незастосування РРО (ПРРО) під час надання дистанційних послуг, розрахунки за які здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

"Прийняття законопроекту забезпечить створення умов для адаптації малого бізнесу до застосування нових правил обліку розрахункових операцій, зменшення адміністративного навантаження на бізнес, сприятиме збереженню робочих місць, розвитку підприємництва та виведенню економіки з тіні, що призведе до збільшення доходів як державного, так і місцевих бюджетів", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 17 листопада парламентарі не ухвалили за основу законопроект щодо відтермінування касових апаратів для ФОПів. За відповідний законопроект проголосували 17 народних депутатів України, чого не вистачило для його ухвалення.