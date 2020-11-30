Зеленский внес в ВР законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФЛП

Так, Президент Украины Владимир Зеленский подал в ВР законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций.

"Введение карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 ставит перед бизнесом сложные вызовы, которые в первую очередь связаны с сохранением деятельности и созданных рабочих мест, обеспечением надлежащего и своевременного выполнения налоговых обязательств... В таких условиях возникла необходимость отсрочки и уточнения отдельных положений, предусмотренных законами Украины от 20 сентября 2019 года №128-IX и от 20 сентября 2019 года №129-ІХ, определение четких и понятных правил применения регистраторов расчетных операций (программных регистраторов расчетных операций), предоставление налогоплательщикам достаточного времени для подготовки к обеспечению выполнения требований закона об обязательном использовании в их хозяйственной деятельности РРО (ПРРО)", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что также возникла необходимость смягчения ответственности за отдельные нарушения законодательства в сфере регулирования порядка проведения расчетных операций, отмены механизма компенсации покупателям по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных санкциях и тому подобное.

В частности указано, что законопроектом предлагается:

▪️ определять предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации;

▪️ исключить нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций;

▪️ отсрочить до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения;

▪️ отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО);

▪️ продлить на год (до 1 января 2022 год) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании регистраторов расчетных операций (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций;

▪️ ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменение РРО (ПРРО) при предоставлении дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

"Принятие законопроекта обеспечит создание условий для адаптации малого бизнеса к применению новых правил учета расчетных операций, уменьшения административной нагрузки на бизнес, что будет способствовать сохранению рабочих мест, развитию предпринимательства и выведению экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 17 ноября парламентарии не приняли за основу законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. За соответствующий законопроект проголосовали 17 народных депутатов Украины, чего не хватило для его принятия.