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Зеленський дав "добро" на відтермінування касових апаратів для ФОПів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо відтермінування обов'язкового застосування РРО платниками єдиного податку. Про це повідомляє пресслужба ОП, інформує УНН.

“Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій» № 1017-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 грудня 2020 року”, - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, до 1 січня 2022 року відтерміновано обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб – підприємців (ФОП — ред.), які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

“Документ скасовує штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у реєстраторах розрахункових операцій (програмних реєстраторах розрахункових операцій)”, - повідомили в ОП.

Також до 1 січня 2022 року продовжено застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення суб’єктами господарювання окремих вимог закону щодо використання РРО (ПРРО) під час проведення розрахункових операцій.

Зазначимо, 1 грудня ВР ухвалила за основу та в цілому "компромісний" законопроект №4439-д щодо врегулювання кризи, пов’язаної з питанням ФОПів, яким застосування касових апаратів відтермінували на рік.

Нагадаємо, що під стінами Верховної Ради вже декілька тижнів тривають мітинги підприємців, які не згодні з рішенням парламенту, який відмовив у скасуванні введення обов’язкового використання касових апаратів.

Зауважимо, раніше Дмитро Разумков заявив, що парламентарям потрібно буде завершити це питання з ФОПами до кінця поточного року.

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