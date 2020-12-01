Мітингувальники перекрили рух столичною вулицею Грушевського

"Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.

Додамо, під Верховною Радою уже зібрався мітинг. Люди стоять з прапорами, у тому числі з написами "SaveФОП".

НАпередодні під Верховною Радою підприємці також збиралися на акцію проти карантинних обмежень та фіскалізації малого й мікробізнесу.

Нагадаємо, що у столиці біля будівлі Верховної Ради 17 листопада відбувалася акція протесту "SaveФОП". Було затримано одного учасника мітингу - чоловіка з Тернопільської області.

Зазначимо, що учасники акції вимагають скасування карантинних обмежень, а також виступають за відстрочку введення обов’язкового використання касових апаратів.