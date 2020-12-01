Митингующие перекрыли движение по столичной улице Грушевского
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале в столице в обоих направлениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные патрульной полиции Киева.
"Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Добавим, под Верховной Радой уже собрался митинг. Люди стоят с флагами, в том числе с надписями "SaveФОП".
Накануне под Верховной Радой предприниматели также собирались на акцию против карантинных ограничений и фискализации малого и микробизнеса.
Напомним, что в столице у здания Верховной Рады 17 ноября проходила акция протеста "SaveФОП". Был задержан один участник митинга - мужчина из Тернопольской области.
Отметим, что участники акции требуют отмены карантинных ограничений, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.