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Митингующие перекрыли движение по столичной улице Грушевского

Митингующие перекрыли движение по столичной улице Грушевского

Киев  •  УНН

 • 31850 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале в столице в обоих направлениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные патрульной полиции Киева.

"Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Добавим, под Верховной Радой уже собрался митинг. Люди стоят с флагами, в том числе с надписями "SaveФОП".

Накануне под Верховной Радой предприниматели также собирались на акцию против карантинных ограничений и фискализации малого и микробизнеса.

Напомним, что в столице у здания Верховной Рады 17 ноября проходила акция протеста "SaveФОП". Был задержан один участник митинга - мужчина из Тернопольской области.

Отметим, что участники акции требуют отмены карантинных ограничений, а также выступают за отсрочку введения обязательного использования кассовых аппаратов.

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