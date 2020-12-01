Рада ухвалила законопроект щодо ФОПів: касові апарати відтермінували на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Народні обранці на засіданні у вівторок ухвалили за основу та в цілому "компромісний" законопроект №4439-д щодо врегулювання кризи, пов’язаної з питанням ФОПів. Відповідне рішення підтримали 319 нардепів, передає кореспондент УНН.
“Ми голосуємо за перенесення фіскалізації до 1 січня 2022 року. Друге — цим законом ми відміняємо кешбек. Третє — ми прив’язуємо всі ліміти до мінімальної заробітної плати. У тому числі ліміти у фіскалізації. Тепер не від нас будуть залежати ці ліміти, а від того, як ми будемо працювати”, — сказав заступник глави парламентської фракції “Голос”, перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк під час виступу в Раді.
Також з його слів, законопроектом вносяться зміни до переліку ризикових груп.
“І ми відміняємо велику кількість штрафів, які найбільше бентежили підприємців. І нагадаю — мараторій на перевірки ніхто до кінця карантину скасовувати не буде”, — додав нардеп.
Перед цим у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 4439-д, підготовлений для вирішення “ситуації навколо ФОПів”, про що заявив голова ВР Дмитро Разумков.
“Вже підписаний комітетом “законопроект-д”, реєстраційний номер 4439-д, зараз реєструється. Надійшов лист, підписаний всіма депутатськими фракціями та групами, щодо застосування процедури ad hoc щодо розгляду цього законопроекту. Законопроект пов’язаний з врегулюванням ситуації навколо малого бізнесу, так званої “ситуації навколо ФОПів”. Є пропозиція зараз розглянути цей законопроект", - сказав Разумков.
Він виніс на голосування згадану процедуру щодо розгляду законопроекту, її підтримали 324 нардепи.
Нагадаємо, раніше сьогодні Разумков дав доручення профільному комітету невідкладно зібратись та розробити додатковий законопроект для врегулювання кризи, пов’язаної з врегулюванням питання ФОПів.
Як повідомляв УНН, рішення у парламенті ухвалили на тлі протестів підприємців, які тривають під станами Верховної Ради і сьогодні.