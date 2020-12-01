Колона ФОПів з Банкової повернулася під Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Колона мітингувальників - учасників акції "SaveФОП", яка раніше сьогодні рушила під Офіс Президента від парламенту, повернулася під стіни Верховної Ради, передає УНН.
Так, після нетривалого перебування на Банковій учасники акції знову рушили до ВР.
Утім, не вулицею Хрещатик, яку тимчасово перекривали через їхню ходу до ОПУ, а урядовим кварталом - повз будівлю Нацбанку і по вулиці Шовковичній.
Раніше мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в урядовому кварталі у столиці в обох напрямках.
Йдеться про учасників мітингу, який вранці 1 грудня знову зібрався під Верховною Радою. Люди стояли з прапорами, у тому числі з написами "SaveФОП".
Напередодні під Верховною Радою підприємці також збиралися на акцію проти карантинних обмежень та фіскалізації малого й мікробізнесу.