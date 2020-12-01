Рух столичним Хрещатиком перекрили через мітингувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На вулиці Хрещатик у центрі Києва через масові заходи рух тимчасово перекрито. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"На Хрещатику через масові заходи знову тимчасово перекрито рух", - вказали у КМДА.
Раніше мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в урядовому кварталі у столиці в обох напрямках.
Йдеться про учасників мітингу, який вранці 1 грудня знову зібрався під Верховною Радою. Люди стояли з прапорами, у тому числі з написами "SaveФОП".
Напередодні під Верховною Радою підприємці також збиралися на акцію проти карантинних обмежень та фіскалізації малого й мікробізнесу.
Наразі учасники акції прямують центральною вулицей столиці під Офіс Президента.