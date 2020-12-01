Движение по столичному Крещатику перекрыли из-за митингующих
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На улице Крещатик в центре Киева из-за массовых мероприятий движение временно перекрыто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На Крещатике из-за массовых мероприятий снова временно перекрыто движение", - указали в КГГА.
Ранее митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале в столице в обоих направлениях.
Речь идет об участниках митинга, который утром 1 декабря вновь собрался под Верховной Радой. Люди стояли с флагами, в том числе с надписями "SaveФОП".
Накануне под Верховной Радой предприниматели также собирались на акцию против карантинных ограничений и фискализации малого и микробизнеса.
На данный момент участники акции направляются по центральной улице столицы под Офис Президента.