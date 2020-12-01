Мітингувальники прийшли під Офіс Президента, рух Хрещатиком відновлено

"Рух Хрещатиком відновлено", - йдеться у повідомленні.

Так, наразі учасники акції "SaveФОП" прийшли під стіни Офісу Президента.

Раніше мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в урядовому кварталі у столиці в обох напрямках.

Йдеться про учасників мітингу, який вранці 1 грудня знову зібрався під Верховною Радою. Люди стояли з прапорами, у тому числі з написами "SaveФОП".

Напередодні під Верховною Радою підприємці також збиралися на акцію проти карантинних обмежень та фіскалізації малого й мікробізнесу.