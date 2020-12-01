Мітингувальники прийшли під Офіс Президента, рух Хрещатиком відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Рух столичною вулицею Хрещатик, що був заблокований протестувальниками, які рухалися до Офісу Президента від Верховної Ради, наразі відновлено, передає УНН з посиланням на дані пресслужби КМДА.
"Рух Хрещатиком відновлено", - йдеться у повідомленні.
Так, наразі учасники акції "SaveФОП" прийшли під стіни Офісу Президента.
Раніше мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в урядовому кварталі у столиці в обох напрямках.
Йдеться про учасників мітингу, який вранці 1 грудня знову зібрався під Верховною Радою. Люди стояли з прапорами, у тому числі з написами "SaveФОП".
Напередодні під Верховною Радою підприємці також збиралися на акцію проти карантинних обмежень та фіскалізації малого й мікробізнесу.