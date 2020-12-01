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Мітингувальники прийшли під Офіс Президента, рух Хрещатиком відновлено

Мітингувальники прийшли під Офіс Президента, рух Хрещатиком відновлено

Київ • УНН

 • 12887 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Рух столичною вулицею Хрещатик, що був заблокований протестувальниками, які рухалися до Офісу Президента від Верховної Ради, наразі відновлено, передає УНН з посиланням на дані пресслужби КМДА.

"Рух Хрещатиком відновлено", - йдеться у повідомленні.

Так, наразі учасники акції "SaveФОП" прийшли під стіни Офісу Президента.

Раніше мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в урядовому кварталі у столиці в обох напрямках.

Йдеться про учасників мітингу, який вранці 1 грудня знову зібрався під Верховною Радою. Люди стояли з прапорами, у тому числі з написами "SaveФОП".

Напередодні під Верховною Радою підприємці також збиралися на акцію проти карантинних обмежень та фіскалізації малого й мікробізнесу.

Українські Національні Новини

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