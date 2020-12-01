Митингующие пришли под Офис Президента, движение по Крещатику возобновлено
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Движение по столичной улице Крещатик, ранее заблокированное протестующими, которые двигались к Офису Президента от Верховной Рады, на данный момент восстановлено, передает УНН со ссылкой на данные пресс-службы КГГА.
"Движение по Крещатику возобновлено", - говорится в сообщении.
Так, в настоящее время участники акции "SaveФОП" пришли под стены Офиса Президента.
Ранее митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале в столице в обоих направлениях.
Речь идет об участниках митинга, который утром 1 декабря вновь собрался под Верховной Радой. Люди стояли с флагами, в том числе с надписями "SaveФОП".
Накануне под Верховной Радой предприниматели также собирались на акцию против карантинных ограничений и фискализации малого и микробизнеса.