Колонна ФЛП с Банковой вернулась под Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Колонна митингующих - участников акции "SaveФОП", ранее сегодня организовавшіх шествие под Офис Президента от парламента, вернулась под стены Верховной Рады, передает УНН.
Так, после непродолжительного пребывания на Банковой участники акции снова двинулись к ВР.
Впрочем, не по улице Крещатик, которую временно перекрывали из-за их шествия к ОПУ, а правительственным кварталом - мимо здания Нацбанка и по улице Шелковичной.
Ранее митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале в столице в обоих направлениях.
Речь идет об участниках митинга, который утром 1 декабря вновь собрался под Верховной Радой. Люди стояли с флагами, в том числе с надписями "SaveФОП".
Накануне под Верховной Радой предприниматели также собирались на акцию против карантинных ограничений и фискализации малого и микробизнеса.