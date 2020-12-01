Криза ФОПів: профільний комітет терміново збереться для розробки законопроекту

“Відбулось засідання голів депутатських фракцій та груп з керівництвом парламенту. На ньому досягнули наступного рішення: зараз, о 12:00, я даю доручення профільному комітету невідкладно зібратись та, виходячи з тих законопроектів, які зареєстровані, розробити додатковий законопроект, так званий "законопроект-д“, для врегулювання тієї кризи, яку ми спостерігаємо вже не перший день на вулиці, пов’язану з врегулюванням питання ФОПів”, — сказав Разумков.

З цим погодились всі депутатські фракції та групи, зазначив він.

“Я сподіваюсь, після рішення комітету я отримаю листа від всіх фракцій та груп про застосування процедури ad hoc та розгляду цього питання на сьогоднішньому пленарному засіданні, і воно буде проголосовано за основу та в цілому”, — заявив голова ВРУ.

Додамо, таке рішення у парламенті ухвалили на тлі протестів підприємців, які тривають під станами Верховної Ради і сьогодні.

Зауважимо, напередодні Дмитро Разумков заявив, що парламентарям потрібно буде завершити це питання з ФОПами до кінця поточного року.

Нагадаємо, 17 листопада парламентарі не ухвалили за основу законопроект щодо відтермінування касових апаратів для ФОПів. За відповідний законопроект проголосували 17 народних депутатів України, чого не вистачило для його ухвалення.