Цього тижня у Раді знову розглянуть питання ФОПів - Разумков

“Ще один важливий аспект нашої роботи на цьому тижні — це питання ФОПів, РРО. На жаль, станом на сьогодні поки що у нас немає результатів перемовин. За це відповідають як представники Офісу Президента, Ковалів Юлія Ігорівна, і Давид Георгієвич Арахамія, плюс домовились, що всі фракції сьогодні до кінця дня повинні дати свої пропозиції, як зробити так, щоб врегулювати ситуацію з максимально конструктивною і ефективною позицією як в парламенті, так і з урахуванням позицій, які ми чуємо від різних сторін... Сподіваюсь, що також на цьому тижні за процедурою Ad hoc або не за процедурою Ad hoc ми зможемо це питання розглянути”, — сказав Разумков.

Він нагадав, що парламентарям потрібно буде завершити це питання до кінця поточного року.

Нагадаємо, 17 листопада парламентарі не ухвалили за основу законопроект щодо відтермінування касових апаратів для ФОПів. За відповідний законопроект проголосували 17 народних депутатів України, чого не вистачило для його ухвалення.