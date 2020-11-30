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На этой неделе в Раде снова рассмотрят вопрос ФЛП - Разумков

На этой неделе в Раде снова рассмотрят вопрос ФЛП - Разумков

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в парламенте на этой неделе будет рассмотрен законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

“Еще один важный аспект нашей работы на этой неделе — это вопрос ФЛП, РРО. К сожалению, на сегодня пока у нас нет результатов переговоров. За это отвечают как представители Офиса Президента, Кузнецов Юлия Игоревна, и Давид Георгиевич Арахамия, плюс договорились, что все фракции сегодня до конца дня должны дать свои предложения, как сделать так, чтобы урегулировать ситуацию с максимально конструктивной и эффективной позицией как в парламенте, так и с учетом позиций, которые мы слышим от разных сторон... Надеюсь, что и на этой неделе по процедуре Ad hoc или не по процедуре Ad hoc мы сможем этот вопрос рассмотреть”, — сказал Разумков.

Он напомнил, что парламентариям нужно будет завершить этот вопрос до конца текущего года.

Напомним, 17 ноября парламентарии не приняли за основу законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. За соответствующий законопроект проголосовали 17 народных депутатов Украины, чего не хватило для его принятия.

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