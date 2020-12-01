Рада приняла законопроект по ФЛП: кассовые аппараты отсрочили на год

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Народные избранники на заседании во вторник приняли за основу и в целом "компромиссный" законопроект №4439-д по урегулированию кризиса, связанного с вопросом ФЛП. Соответствующее решение поддержали 319 нардепов, передает корреспондент УНН.

"Мы голосуем за перенос фискализации до 1 января 2022 года. Второе - этим законом мы отменяем кэшбек. Третье - мы привязываем все лимиты до минимальной заработной платы. В том числе лимиты в фискализации. Теперь не от нас будут зависеть эти лимиты, а от того, как мы будем работать", - сказал заместитель главы парламентской фракции "Голос", первый замглавы налогового комитета Ярослав Железняк во время выступления в Раде.

Также по его словам, законопроектом вносятся изменения в перечень рисковых групп.

"И мы отменяем большое количество штрафов, наиболее беспокоивших предпринимателей. И напомню - мораторий на проверки никто до конца карантина отменять не будет", - добавил нардеп.

Перед этим в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 4439-д, подготовленный для решения "ситуации вокруг ФЛП", о чем заявил председатель ВР Дмитрий Разумков.

"Уже подписан комитетом "законопроект-д", регистрационный номер 4439-д, сейчас регистрируется. Поступило письмо, подписанное всеми депутатскими фракциями и группами, по применению процедуры ad hoc по рассмотрению этого законопроекта. Законопроект связан с урегулированием ситуации вокруг малого бизнеса, так называемой "ситуации вокруг ФЛП". Есть предложение сейчас рассмотреть этот законопроект", - сказал Разумков.

Он вынес на голосование упомянутую процедуру по рассмотрению законопроекта, его поддержали 324 нардепа.

Напомним, ранее сегодня Разумков дал поручение профильному комитету безотлагательно собраться и разработать дополнительный законопроект для урегулирования кризиса, связанного с урегулированием вопроса ФЛП.

Как сообщал УНН, решение в парламенте было принято на фоне протестов предпринимателей, которые продолжаются под станами Верховной Рады и сегодня.

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