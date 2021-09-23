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Блокування трибуни та спроба відсторонення Стефанчука: що відбувається в ВР

Блокування трибуни та спроба відсторонення Стефанчука: що відбувається в ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Одразу після ухвалення рішення про розгляд законопроекту про деолігархізацію за скороченою процедурою представники опозиційних фракцій заблокували трибуну, передає кореспондент УНН.

Деталі

Після блокування трибуни до президії надійшла пропозиція про відсторонення від головування на засіданні першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука (головує, поки спікер парламенту Дмитро Разумков перебуває на самоізоляції через коронавірус). Йому закидають порушення процедури голосування — тобто, скорочення процедури розгляду в залі і відмови від розгляду частини правок, поданих нардепами.

Однак під час озвучення цієї пропозиції виникла дивна ситуація: до Стефанчука надійшла пропозиція, підписана представниками фракції "ЄС" та “Голос”. Однак, представники “Голосу” одразу ж заявили, що такої пропозиції не подавали та нікого на це не вповноважували. Пізніше все ж пропозицію відсторонення Стефанчука поставили на розгляд через те, що її підтримали представники фракції “Батьківщина”.

Після обговорення нардепи проголосували питання відсторонення Стефанчука. Рішення не знайшло підтримки – "за" проголосував 61 нардеп.

Що відбулося раніше

Народні депутати схвалили розгляд законопроекту про олігархів за спеціальною процедурою (за скороченою процедурою).

217 народних депутатів підтримали скорочену процедуру розгляду у сесійні залі законопроекту про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Такої кількості голосів достатньо для ухвалення процедурного рішення.

Скорочена процедура передбачає те, що в сесійні залі не будуть заслуховувати відхилені головним комітетом пропозиції народних депутатів. На такій процедурі наполягала фракція “Слуги народу”, мотивуючи рішення небажанням кілька годин заслуховувати “поправочний спам”, що паралізує роботу парламенту.

Представники фракцій наполягали на розгляді законопроекту за процедурою, згідно з якою народні депутати мають право наполягати на розгляді їхніх поправок. Вони також наполягали на виконанні домовленостей, досягнутих під час наради.

Представник фракції “Батькіщини” Сергій Соболєв заявив, що півторагодинні переговори привели до того, що кількість поправок скоротилася втричі. І нардепи наполягають лише на принципових поправках. Однак, фракція “Слуга народу” вирішила внести на розгляд питання скорочення розгляду.

Противники законопроекту заявляють, що він порушує 8 статей Конституції.

Окрім того, перед скороченням процедури було проголосовано про застосування процедури ad hoc під час розгляду законопроекту № 5599 і скорочення строку надання народним депутатам законопроекту до другого читання наполовину. 253 голосами ця пропозиція була підтримана.

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