Споры и деолигархизация: фоторепортаж с "горячего" заседания ВР

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня провела пленарное заседание, на котором по специальной процедуре (по сокращенной процедуре) одобрила законопроект о деолигархизации. УНН подготовил фоторепортаж с заседания.

Детали

К слову, 217 народных депутатов поддержали сокращенную процедуру рассмотрения в сессионном зале законопроекта о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Такого количества голосов достаточно для принятия процедурного решения.

Сразу после принятия решения о рассмотрении законопроекта по сокращенной процедуре произошел конфликт. Представители оппозиционных фракций заблокировали трибуну.

После блокирования трибуны в президиум поступило предложение об отстранении от председательства на заседании первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука (председательствует, пока спикер парламента Дмитрий Разумков находится на самоизоляции из-за коронавируса). Ему вменяют нарушение процедуры голосования - то есть, сокращение процедуры рассмотрения в зале и отказ от рассмотрения части поправок, поданных нардепами.

Однако во время озвучки этого предложения возникла странная ситуация: к Стефанчуку поступило предложение, подписанное представителями фракции "ЕС" и "Голос". Однако, представители "Голоса" сразу же заявили, что такого предложения не подавали и никого на это не уполномочивали. Позже все же предложение отстранения Стефанчук поставили на рассмотрение из-за того, что его поддержали представители фракции "Батькивщина".

После обсуждения нардепы проголосовали вопрос отстранения Стефанчука. Решение не нашло поддержки - "за" проголосовал 61 депутат.

Добавим, что нардепы провалили голосование законопроектов №2644 и №2645 об усилении фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций (РРО).

Проектами законов предлагалось внести изменения в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" в части отмены некоторых изменений №128-IX по расширению сферы применения регистраторов расчетных операций.

Украинские Национальные Новости

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