Венеціанська комісія схвалила законопроєкт про відбір суддів КСУ

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"Незважаючи на загарбницьку війну російської федерації проти України, українська влада, а також громадянське суспільство продемонстрували взірцеву готовність просуватися вперед із реформами та виконувати рекомендації Венеціанської комісії...

Венеціанська комісія вважає, що ключові рекомендації, які вона сформулювала у своєму висновку від грудня 2022 року і в подальших діях до такого висновку, були дотримані в законопроєкті №9322 від 25 травня 2023 року", - йдеться у висновку.

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Комісія вкотре наголосила на важливості запровадження механізму добору суддів КСУ, який забезпечує найвищий рівень незалежності та неупередженості суду. Вона також підкреслила, що важливо забезпечити, щоб посади суддів конституційного суду не залишалися вакантними протягом тривалого періоду.

Водночас "Венеційка" висловила жаль, що українська сторона не дотрималася рекомендації додати сьомого члена до ДГЕ за міжнародною квотою.

"У своїх коментарях до Венеціанської комісії, нагадуючи про поточний склад КСУ (13 суддів із 18) і вирішальну роль, яку суд має відігравати щодо післявоєнних виборів, реінтеграції окупованих територій та євроатлантичної інтеграції, ОГС (організації активістів у сфері судової реформи, - ред.) наголосив на ризиках політизації Конституційного Суду, якщо такі характеристики будуть прийняті для ДГЕ: шестичленний склад; відсутність вирішального голосу для міжнародних членів ДГЕ, а також дуже високий поріг (щонайменше п'ять голосів) для оцінки кандидата як "придатного", - йдеться у висновку.

Комісія висловила жаль, оскільки, на її думку, з моделлю із семи членів було б легше працювати, і це зробило б міжнародну присутність у ДГЕ "більш значимою", йдеться в документі. Крім цього, вона привітала вдосконалення, запропоновані у відповідь на ключові рекомендації, а саме:



виключення "невідповідних" кандидатів із подальшого розгляду після оцінки чесності та професійної компетентності;



забезпечення вирішального голосу для міжнародних членів міжнародних членів у звичайних ситуаціях і при рівному голосуванні для оцінки як доброчесності, так і професійної компетентності;



положення про те, що члени ДГЕ ббудуть призначені для забезпечення безперервності роботи у разі відводу або самовідводу;



Комісія також рекомендує виключити зі статті 1011 законопроєкту норму про порядок голосування для обрання з’їздом суддів, а також уточнити, що імена членів ДГЕ, які голосували за кожного кандидата на етапі рейтингу, також повинні бути опубліковані, і вказати, що рішення ДГЕ можуть бути оскаржені лише з формальних підстав, а не по суті.

У Висновку Комісія висловила своє задоволення "конструктивною позицією української влади".

Нагадаємо

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що після засідання Венеціанська комісія - Європейська комісія "За демократію через право" - висловила рекомендацію Україні про відкладення імплементації закону про олігархів через ситуацію з війною.