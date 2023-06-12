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Венецианская комиссия одобрила законопроект об отборе судей КСУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Венецианская комиссия одобрила законопроект №9322, предложенный украинской стороной, о конкурсном отборе судей Конституционного суда Украины. В то же время Комиссия выразила сожаление, что ее рекомендация добавить седьмого члена в Консультативную группу экспертов (КГЭ) не была выполнена, говорится в заключении, одобренном на 135-м пленарном заседании в Венеции 9-10 июня, передает УНН.

Венецианская комиссия одобрила законопроект об отборе судей КСУ

Цитата

"Несмотря на захватническую войну российской федерации против Украины, украинская власть, а также гражданское общество продемонстрировали образцовую готовность продвигаться вперед с реформами и выполнять рекомендации Венецианской комиссии...

Венецианская комиссия считает, что ключевые рекомендации, которые она сформулировала в своем заключении от декабря 2022 года и в дальнейших действиях к такому заключению, были соблюдены в законопроекте №9322 от 25 мая 2023 года", - говорится в заключении.

Детали

Комиссия в очередной раз подчеркнула важность внедрения механизма отбора судей КСУ, который обеспечивает высокий уровень независимости и беспристрастности суда. Она также подчеркнула, что важно обеспечить, чтобы должности судей конституционного суда не оставались вакантными в течение длительного периода.

В то же время "Венецианка" выразила сожаление, что украинская сторона не придерживалась рекомендации добавить седьмого члена в КГЭ по международной квоте.

"В своих комментариях к Венецианской комиссии, напоминая о текущем составе КСУ (13 судей из 18) и решающей роли, которую суд должен играть в отношении послевоенных выборов, реинтеграции оккупированных территорий и евроатлантической интеграции, ОГО (организации активистов в сфере судебной реформы, - ред. ) отметил риски политизации Конституционного Суда, если такие характеристики будут приняты для КГЭ: шестичленный состав; отсутствие решающего голоса для международных членов КГЭ, а также очень высокий порог (не менее пяти голосов) для оценки кандидата как "пригодного", - говорится в заключении.

Комиссия выразила сожаление, поскольку, по ее мнению, с моделью из семи членов было бы легче работать, и это сделало бы международное присутствие в КГЭ "более значимым", говорится в документе. Кроме этого, она приветствовала усовершенствования, предложенные в ответ на ключевые рекомендации, а именно:

  • исключение "неподходящих" кандидатов из дальнейшего рассмотрения после оценки честности и профессиональной компетентности;
  • обеспечение решающего голоса для международных членов международных членов в обычных ситуациях и при равном голосовании для оценки как добропорядочности, так и профессиональной компетентности;
  • положение о том, что члены КГЭ будут назначены для обеспечения непрерывности работы в случае отвода или самоотвода;

Комиссия также рекомендует исключить из статьи 1011 законопроекта норму о порядке голосования для избрания съездом судей, а также уточнить, что имена членов КГЭ, голосовавших за каждого кандидата на этапе рейтинга, также должны быть опубликованы, и указать, что решения КГЭ могут быть обжалованы только по формальным основаниям, а не по существу. 

В Заключении Комиссия выразила свое удовлетворение "конструктивной позицией украинских властей".

Напомним

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что после заседания Венецианская комиссия - Европейская комиссия "За демократию через право" - высказала рекомендацию Украине об отложении имплементации закона об олигархах из-за ситуации с войной.

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