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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну - Малюська

Київ • УНН

 • 91663 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Після засідання Венеціанська комісія - Європейська комісія "За демократію через право" - висловила рекомендацію Україні про відкладення імплементації закону про олігархів через ситуацію з війною. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну - Малюська

Цитата

"Ключове рішення, яке прийняла Венеціанська комісія - рекомендувати Україні відкласти імплементацію закону про олігархів. Чому? З огляду на війну... Справа в тому, що війна істотно змінює баланс сил в Україні: істотно зменшує вплив олігархів. І це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни. Саме тому визначити вплив олігархів на політичну систему вкрай складно”, - міністр юстиції Денис Малюська.

Деталі

Також, міністр наголосив, що пауза в імплементації закону буде недовгою і скоро Україна разом із Венеційською комісією повернуться до цього питання, щоб подивитись на дії олігархів та знайти їх, якщо вони все ще будуть олігархами.

Малюська додав, що на засіданні Венеціанської комісії ще будуть обговорені два законопроекти з України, зокрема той, що стосується Конституційного Суду.

Раніше

Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент України ввів у дію Положення про реєстр олігархів

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