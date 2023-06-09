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Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за войны - Малюська

Киев • УНН

 • 91663 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. После заседания Венецианская комиссия - Европейская комиссия "За демократию через право" - высказала рекомендацию Украине об отложении имплементации закона об олигархах из-за войны. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook, передает УНН.

Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за войны - Малюська

Цитата

"Ключевое решение, которое приняла Венецианская комиссия - рекомендовать Украине отложить имплементацию закона об олигархах. Почему? Учитывая войну... Дело в том, что война существенно меняет баланс сил в Украине: существенно уменьшает влияние олигархов. И это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны. Именно поэтому определить влияние олигархов на политическую систему крайне сложно”, - министр юстиции Денис Малюська.

Детали

Также, министр отметил, что пауза в имплементации закона будет недолгой и скоро Украина вместе с Венецианской комиссией вернутся к этому вопросу, чтобы посмотреть на действия олигархов и найти их, если они все еще будут олигархами.

Малюська добавил, что на заседании Венецианской комиссии еще будут обсуждены два законопроекта из Украины, в частности тот, который касается Конституционного Суда.

Ранее

Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

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