Венецианская комиссия обнародовала заключение по закону о "деолигархизации"

Детали

Согласно заключению, закон о деолигархизации в том виде, в котором он есть сейчас, нельзя считать демократическим ответом на такое явление как олигархи.

Отмечается, что большинство стран применяли многосекторальный, "системный" подход. Разработали и внедрили комплекс взаимосвязанных законодательных, межинституциональных, административных, экономических и других мер, направленных на борьбу с коррупцией и разрушительным влиянием на демократию.

Украина, решила бороться с деструктивным влиянием олигархизации с помощью "персонального подхода", говорится в заключении комиссии. Он направлен на идентификацию лиц как "олигархов" с помощью конкретных критериев, таких как состояние, владение средствами массовой информации и т.д.

Признавая, что в борьбе с олигархическим влиянием не существует универсального подхода и что в исключительных, крайне критических ситуациях, например, в ситуации захвата государства, радикальные решения (как некоторые меры личного характера) могут оказаться оправданными, как крайняя мера, на временной и исключительной основе, Венецианская комиссия считает, что они могут быть лишь дополнением, а не альтернативой "системному" подходу.

Цитата

"Закон трудно согласовать с принципами политического плюрализма и верховенства права, поскольку он имеет потенциал для злоупотреблений в политических целях. Ведь на данном этапе кажется, что до тех пор, пока суть нынешнего «персонального подхода» не изменится, даже значительные изменения в Закон об олигархах не исправят неизбежные противоречия со стандартами Совета Европы в отношении прав человека, демократии и верховенства права", - отмечается в заключении.

"Таким образом, Венецианская комиссия пришла к выводу, что Закон не должен применяться в его нынешнем виде и что следует применять "системный" подход", - добавляется в тексте.

Венецианская комиссия рекомендует для борьбы с олигархическим влиянием в стране украинским властям после окончания войны переоценить ситуацию с точки зрения олигархической опасности на фоне "системы" и соответствующих обстоятельств и (или) отменить Закон.

Если будет доказано, что это необходимо для обеспечения такой системы или, если будет доказано, что он необходим для функционирования такой системы, внести в него существенные изменения, предусмотрев только те ограниченные, исключительные меры личного характера, которые совместимы с европейскими стандартами прав человека, демократии и верховенства права.

Дополнение

Письмом от 10 сентября 2021 года Председатель Верховной Рады Украины обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение по (тогда еще) проекту Закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих угрозы национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Позже 23 сентября ВРУ одобрила этот законопроект по сокращенной процедуре.

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