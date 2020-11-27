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Венедіктова назвала дві ключові проблеми, з якими стикається український бізнес

Венедіктова назвала дві ключові проблеми, з якими стикається український бізнес

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Генпрокурор України Ірина Венедіктова назвала дві ключові проблеми, з якими стикається український бізнес - це злочинні схеми та тиск правоохоронців на бізнес. Про це вона сказала у своєму відеозверненні, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Перешкод у інвесторів виявилося чимало… В Офісі Генерального прокурора перебуває вже майже 80 кримінальних проваджень. Проаналізувавши їх проблематику, ми виокремили дві ключові проблеми, з якими зустрічається бізнес. Перша і основна – це різні злочинні схеми заволодіння підприємствами: шахрайство, виведення капіталу шляхом підроблення документів, рейдерство через переоформлення цілих товариств на підставних осіб, привласнення їхнього майна", - повідомила Венедіктова.

Вона зазначила, що якщо цьому ефективно не протидіють правоохоронці – бізнес не захоче вкладати гроші в економіку держави, яка законним шляхом не може захистити інвесторів від злочинних посягань.

"У подібних провадженнях надано понад півсотні письмових вказівок, скасовано рішення про закриття 5 справ. Стан досудового розслідування 23 проваджень заслухано у керівництва Офісу Генерального прокурора та зорієнтовано на досягнення видимого результату в чітких часових межах… Іноді слідство щодо певних підприємств, навпаки, невиправдано активне – на них влаштовуються масштабні показові обшуки, їх "кошмарять" численними запитами. Це вже протилежна проблема – ознаки тиску правоохоронців на бізнес", - додала генпрокурор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Венедіктової напрацьовують зміни до КПК через "системні вади законодавства".

За її словами, вони фіксують такі справи, перевіряють правомірність всіх слідчих і процесуальних дій і вживають необхідних заходів.

Нагадаємо, у вересні в ОГПУ пройшла зустріч Генпрокурора та представників бізнес-асоціацій.

Також нагадаємо, економіст назвав найбільших тінізаторів економіки і це не ФОПи.

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