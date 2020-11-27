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Венедиктова назвала две ключевые проблемы, с которыми сталкивается украинский бизнес

Венедиктова назвала две ключевые проблемы, с которыми сталкивается украинский бизнес

Киев  •  УНН

 • 15802 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала две ключевые проблемы, с которыми сталкивается украинский бизнес - это преступные схемы и давление правоохранителей на бизнес. Об этом она сказала в своем видеообращении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Препятствий у инвесторов оказалось немало... В Офисе Генерального прокурора находится уже почти 80 уголовных производств. Проанализировав их проблематику, мы выделили две ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес. Первая и основная - это разные преступные схемы завладения предприятиями: мошенничество, вывод капитала путем подделки документов, рейдерство через переоформление целых обществ на подставных лиц, присвоение их имущества", - сообщила Венедиктова.

Она отметила, что если этому будет эффективно не противодействуют правоохранители - бизнес не захочет вкладывать деньги в экономику государства, которая законным путем не может защитить инвесторов от преступных посягательств.

"В подобных производствах предоставлено более полусотни письменных указаний, отменено решение о закрытии 5 дел. Состояние досудебного расследования 23 производств заслушаны у руководства Офиса Генерального прокурора и ориентированы на достижение видимого результата в четких временных рамках... Иногда следствие в отношении определенных предприятий, наоборот, неоправданно активно - на них устраиваются масштабные показательные обыски, их "кошмарят" многочисленными запросами. Это уже противоположная проблема - признаки давления правоохранителей на бизнес", - добавила генпрокурор.

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По ее словам, они фиксируют такие дела, проверяют правомерность всех следственных и процессуальных действий и принимают необходимые меры.

Напомним, в сентябре в ОГПУ прошла встреча генпрокурора и представителей бизнес-ассоциаций.

Также напомним, экономист назвал крупнейших тинизаторов экономики и это не ФЛП.

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