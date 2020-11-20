У Венедіктової напрацьовують зміни до КПК через "системні вади законодавства"

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Офісі Генерального прокурора створена робоча група із напрацювання змін до кримінально-процесуального кодексу України. Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у відеозверненні до сьомої річниці від початку Євромайдану, оприлюдненому у п'ятницю, 20 листопада, передає УНН.

"Суттєво потерпає результат від недоліків кримінально-процесуального законодавства, що створює умови для грубих зловживань учасниками процесуальними правами широких можливостей для затягування процесів до безкінечності, формально не порушуючи закон, але не даючи шансу поставити крапку у питаннях, відповіді на які від нас чекає громадськість. Крім цього, у КПК нормативно не врегульовані питання, пов’язані з міжнародним розшуком", - сказала Венедіктова.

З її слів, це зумовлює об’єктивні перешкоди у практичному застосуванні Інституту спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень та подальшого судового розгляду – так званого "заочного засудження".

"У разі внесення змін, ми можемо розраховувати на заочні судові процеси стосовно колишнього керівництва нашої держави до подій 18-20 лютого 2014 року, щодо злочинної організації так званих "тітушок", члени якої на замовлення екскерівництва МВС викрадали та катували учасників акцій протесту, а також щодо інших подій та фігурантів, які переховуються від слідства та суду. Всі ці системні вади законодавства, що створюють колізії, штучні перешкоди для ефективності розслідування та судового розгляду не тільки справ Майдану, а й будь-якого кримінального провадження, потрібно нарешті усувати. У нас створена робоча група із напрацювання змін до кримінально-процесуального кодексу", - заявила генпрокурор.

Нагадаємо, раніше в Офісі Генерального прокурора України заявили, що спільно із правозахисними громадськими організаціями працюють над створенням подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

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