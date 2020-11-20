У Венедиктовой нарабатывают изменения в УПК из-за "системных недостатков законодательства"

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Офисе Генерального прокурора создана рабочая группа по наработке изменений в уголовно-процессуальный кодекс Украины. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в видеообращении к седьмой годовщине с начала Евромайдана, обнародованном в пятницу, 20 ноября, передает УНН.

"Существенно страдает результат от недостатков уголовно-процессуального законодательства, что создает условия для грубых злоупотреблений участниками процессуальными правами широких возможностей для затягивания процессов до бесконечности, формально не нарушая закон, но не давая шанса поставить точку в вопросах, ответы на которые от нас ждет общественность. Кроме этого, в УПК нормативно не урегулированы вопросы, связанные с международным розыском", - сказала Венедиктова.

По ее словам, это приводит к объективным препятствиям в практическом применении Института специальной досудебного расследования уголовных правонарушений и к дальнейшему судебному разбирательству - так называемого "заочного осуждения".

"В случае внесения изменений, мы можем рассчитывать на заочные судебные процессы в отношении бывшего руководства нашего государства к событиям 18-20 февраля 2014 года, по преступной организации так называемых "титушек", члены которой на заказ экс-руководства МВД похищали и пытали участников акций протеста, а также по другим событиям и фигурантам, скрывающихся от следствия и суда. Все эти системные недостатки законодательства, которые создают коллизии, искусственные препятствия для эффективности расследования и судебного рассмотрения не только дел Майдана, но и любого уголовного производства, что нужно наконец устранять. У нас создана рабочая группа по наработке изменений в уголовно-процессуальный кодекс", - заявила генпрокурор.

Напомним, ранее в Офисе Генерального прокурора Украины заявили, что совместно с правозащитными общественными организациями работают над созданием двойной системы регулярных пенитенциарных инспекций.

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