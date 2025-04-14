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Financial Times

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The Guardian

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Великий понеділок, День Америки: що ще відзначають 14 квітня

Київ • УНН

 • 3238 перегляди

14 квітня - Великий понеділок, перший день Страсного тижня. Також відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса, День Америки та День футбольного воротаря.

Великий понеділок, День Америки: що ще відзначають 14 квітня

Сьогодні, 14 квітня, Великий понеділок, який є першим днем Страсного тижня. Цей день символізує початок останнього тижня перед Великоднем, коли християни згадують події, що передували розп’яттю Ісуса Христа, пише УНН.

Великий понеділок 

Великий понеділок - перший день Страсного тижня, який Страсний тиждень. У цей день віряни згадують постать праведного Йосипа, якого брати з заздрості продали в рабство. Згодом він врятував свою родину від голоду — як і Христос, відданий на смерть, дав спасіння всьому людству.

Під час богослужіння у храмі читається уривок з Євангелія про безплідну смоковницю, яку Ісус прокляв, бо вона не принесла плодів. Це образ душі, яка не приносить плодів покаяння, віри та добрих справ.

У цей день дозволяється прибирати оселю, працювати в саду чи на городі. Однак розпочинається також найсуворіша частина посту - дозволені лише хліб, фрукти, овочі та вода. Це час зосередження, молитви та духовного очищення перед великою таємницею Воскресіння.

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Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса

Щороку 14 квітня відзначається Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса - ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров’я, покликана привернути увагу до одного з "прихованих" тропічних захворювань, яке щороку забирає тисячі життів.

Хворобу Шагаса спричиняє паразит Trypanosoma cruzi, що передається здебільшого через укуси тріатомових клопів, яких ще називають "клопами-цілувальниками". Інфекція також може передаватися через кров, пересадку органів, під час вагітності або під час вживання заражених продуктів.

Найбільше випадків хвороби зафіксовано у Латинській Америці, однак через глобальні подорожі та міграцію вона виходить за межі ендемічних регіонів. На ранніх стадіях хвороба може не мати симптомів, що ускладнює діагностику, а на пізніших — вражає серце, нервову та травну системи.

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День "Подивися на небо" 

День "Подивіться на небо" - нагадування про те, що іноді варто зупинитися, підняти голову і просто помилуватися небом.

Це неофіційне свято закликає людей по всьому світу відірватися від буденності, екранів і турбот, щоб звернути увагу на безмежний простір над собою. Блакитне вдень, зоряне вночі, небо - це водночас і картина, і натхнення, і таємниця, яку людство намагається розгадати століттями.

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День Америки

Це свято започатковане з метою відзначення дружби, співпраці та спільної історії країн Північної, Центральної та Південної Америки.

День Америки був заснований ще у 1931 році як символ єдності держав Західної півкулі. Дату обрали невипадково - саме 14 квітня 1890 року була створена Міжамериканська комісія, яка пізніше переросла в Організацію американських держав (OAS).

У цей день у США традиційно згадують спільні цінності демократії, свободи та розвитку, а також підкреслюють важливість міжнародної співпраці між країнами континенту. Хоч свято не є державним вихідним, його відзначають освітні заклади, дипломатичні установи та культурні організації.

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День високих досягнень 

Цей день присвячений усім, хто не боїться мріяти про щось значне, ставити амбітні цілі й рухатися до них, незважаючи на перешкоди.

День високих досягнень заохочує людей замислитися над власними цілями, зробити крок уперед - до змін, яких давно прагнули. Це може бути як особистий розвиток, так і професійне зростання, творчі задуми чи внутрішні зміни.

Свято не має офіційного статусу, але набуло популярності завдяки своїй простій ідеї: не обмежувати себе у прагненнях. У цей день багато хто ділиться мотиваційними історіями, планами або просто надихається на дії, які відкладаються "на потім".

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Міжнародний день футбольного воротаря

Міжнародний день футбольного воротаря відзначається щороку 14 квітня. Це свято, яке було започатковане з метою вшанувати важливу роль воротарів у футболі та підкреслити їхній внесок у командну гру. Воротар - це не просто останній рубіж оборони, а й лідер, який часто рятує команду в найскладніші моменти гри.

Цей день став можливістю для фанатів і професіоналів згадати найкращих воротарів історії, їхні незабутні сейви, відважні вчинки та внесок у великий спорт. Відзначення цього свята надихає молодих футболістів прагнути досягнути високих результатів у цій важливій ролі на полі.

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Вшанування памʼяті святого ісповідника Мартина, Папи Римського

Церква в цей день вшановує пам’ять святого ісповідника Мартина, Папи Римського. Він народився у місті Тоді (Італія) наприкінці VI століття. Перед тим, як стати Папою, Мартин виконував дипломатичні місії при Візантійському дворі. У 649 році його обрали на Апостольський престол, де він став відомим завдяки своїй рішучій боротьбі проти єресі монофелітства, яка поширювалася в імперії.

Монофелітство стверджувало, що в Ісусі Христі існує лише одна божественна воля, що суперечило рішенням Халкидонського собору 451 року. Папа Мартин відкрито виступив проти цієї єресі та імператорського указу "Типос", який забороняв обговорення питань щодо волі у Христі. За свою відданість православній вірі він зазнав переслідувань та був ув’язнений, але його внесок у захист християнської догматики залишився в історії Церкви як великий подвиг.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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