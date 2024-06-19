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Величезний технологічний ETF збирається купити акції Nvidia на 10 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 20455 перегляди

Один з найбільших у світі технологічних фондів, фонд Technology Select Sector SPDR з капіталом $72,34 млрд, придбає акції Nvidia приблизно за $10 млрд і зменшить свою частку в Apple, щоб привести свої активи у відповідність до змін індексу S&P Dow Jones Technology Select Sector, який він відстежує, оскільки Nvidia стала найдорожчою компанією у світі.

Величезний технологічний ETF збирається купити акції Nvidia на 10 мільярдів доларів

Один із найбільших у світі технологічних фондів має намір розширити свій вплив на Nvidia, яка стала найдорожчою компанією у світі після стрімкого зростання її акцій, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Фонд Technology Select Sector SPDR вартістю 72,34 мільярда доларів, керований State Street Global Advisors, придбає акції Nvidia на суму близько 10 мільярдів доларів, скорочуючи при цьому свою частку в Apple, підтвердив Метью Бартоліні, голова дослідницького підрозділу SPDR America в State Street.

Зміни вносяться для того, щоб фонд міг привести свої активи у відповідність до очікуваних змін в індексі S&P Dow Jones Technology Select Sector, який він відстежує. За словами Бартоліні, в результаті перестановок Microsoft і Nvidia розділять перше місце як у фонді, так і в індексі, а Apple посяде друге місце.

У вівторок виробник чіпів Nvidia став найдорожчою компанією у світі, оскільки її ринкова вартість досягла 3,33 трильйона доларів, перевищивши ринкову вартість Microsoft.

Nvidia стала найдорожчою компанією у світі19.06.24, 01:15 • 27007 переглядiв

За словами Джея Вудса, головного глобального стратега Freedom Capital Markets, досі 22,5% активів технологічного ETF було інвестовано в Microsoft, 21% Apple і лише 6% Nvidia. Це спричинило те, що фонд відстав від свого контрольного показника, оскільки цього року акції Nvidia зросли на 173%.

До кінця торгів цієї п'ятниці, коли відбудеться ребалансування індексу на основі значень ринкової капіталізації минулої п'ятниці, Microsoft збереже своє домінування в портфелі SPDR ETF з вагою 21%. Частка Nvidia також становитиме 21%, а частка Apple впаде до 4,5%, вказує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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