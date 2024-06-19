Величезний технологічний ETF збирається купити акції Nvidia на 10 мільярдів доларів

Один з найбільших у світі технологічних фондів, фонд Technology Select Sector SPDR з капіталом $72,34 млрд, придбає акції Nvidia приблизно за $10 млрд і зменшить свою частку в Apple, щоб привести свої активи у відповідність до змін індексу S&P Dow Jones Technology Select Sector, який він відстежує, оскільки Nvidia стала найдорожчою компанією у світі.