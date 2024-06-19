Величезний технологічний ETF збирається купити акції Nvidia на 10 мільярдів доларів
Київ • УНН
Один з найбільших у світі технологічних фондів, фонд Technology Select Sector SPDR з капіталом $72,34 млрд, придбає акції Nvidia приблизно за $10 млрд і зменшить свою частку в Apple, щоб привести свої активи у відповідність до змін індексу S&P Dow Jones Technology Select Sector, який він відстежує, оскільки Nvidia стала найдорожчою компанією у світі.
Один із найбільших у світі технологічних фондів має намір розширити свій вплив на Nvidia, яка стала найдорожчою компанією у світі після стрімкого зростання її акцій, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Фонд Technology Select Sector SPDR вартістю 72,34 мільярда доларів, керований State Street Global Advisors, придбає акції Nvidia на суму близько 10 мільярдів доларів, скорочуючи при цьому свою частку в Apple, підтвердив Метью Бартоліні, голова дослідницького підрозділу SPDR America в State Street.
Зміни вносяться для того, щоб фонд міг привести свої активи у відповідність до очікуваних змін в індексі S&P Dow Jones Technology Select Sector, який він відстежує. За словами Бартоліні, в результаті перестановок Microsoft і Nvidia розділять перше місце як у фонді, так і в індексі, а Apple посяде друге місце.
У вівторок виробник чіпів Nvidia став найдорожчою компанією у світі, оскільки її ринкова вартість досягла 3,33 трильйона доларів, перевищивши ринкову вартість Microsoft.
Nvidia стала найдорожчою компанією у світі19.06.24, 01:15 • 27007 переглядiв
За словами Джея Вудса, головного глобального стратега Freedom Capital Markets, досі 22,5% активів технологічного ETF було інвестовано в Microsoft, 21% Apple і лише 6% Nvidia. Це спричинило те, що фонд відстав від свого контрольного показника, оскільки цього року акції Nvidia зросли на 173%.
До кінця торгів цієї п'ятниці, коли відбудеться ребалансування індексу на основі значень ринкової капіталізації минулої п'ятниці, Microsoft збереже своє домінування в портфелі SPDR ETF з вагою 21%. Частка Nvidia також становитиме 21%, а частка Apple впаде до 4,5%, вказує видання.