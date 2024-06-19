Один из крупнейших в мире технологических фондов намерен расширить свое влияние на Nvidia, которая стала самой дорогой компанией в мире после стремительного роста ее акций, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фонд Technology Select Sector SPDR стоимостью 72,34 миллиарда долларов, управляемый State Street Global Advisors, приобретет акции Nvidia на сумму около 10 миллиардов долларов, сокращая при этом свою долю в Apple, подтвердил Мэтью Бартолини, глава исследовательского подразделения SPDR America в State Street.

Изменения вносятся для того, чтобы фонд мог привести свои активы в соответствие с ожидаемыми изменениями в индексе S&P Dow Jones Technology Select Sector, который он отслеживает. По словам Бартолини, в результате перестановок Microsoft и Nvidia разделят первое место как в фонде, так и в индексе, а Apple займет второе место.

Во вторник производитель чипов Nvidia стал самой дорогой компанией в мире, поскольку ее рыночная стоимость достигла 3,33 триллиона долларов, превысив рыночную стоимость Microsoft.

Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

По словам Джея Вудса, главного глобального стратега Freedom Capital Markets, до сих пор 22,5% активов технологического ETF было инвестировано в Microsoft, 21% Apple и только 6% Nvidia. Это привело к тому, что фонд отстал от своего контрольного показателя, поскольку в этом году акции Nvidia выросли на 173%.

До конца торгов в эту пятницу, когда состоится ребалансировка индекса на основе значений рыночной капитализации в прошлую пятницу, Microsoft сохранит свое доминирование в портфеле SPDR ETF с весом 21%. Доля Nvidia также составит 21%, а доля Apple упадет до 4,5%, указывает издание.