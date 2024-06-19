Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

Акции американской компании-производителя чипов Nvidia во вторник выросли на 4%, до примерно 3,3 триллиона долларов, и она стала самой дорогой компанией мира, опередив Microsoft Corp. и Apple Inc. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Стремительный рост курса акций Nvidia сделал соучредителя и главного исполнительного директора компании Дженсена Хуанга одним из самых богатых людей мира. С начала года его состояние выросло более чем на 70 миллиардов долларов, до 115 миллиардов долларов, что позволило ему занять 12-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

Nvidia считается крупнейшим бенефициаром технологии искусственного интеллекта, поскольку она доминирует на рынке благодаря своим чипам, которые необходимы для работы приложений ИИ. В частности, спрос на ускоритель компании Н100 стремительно растет, что помогло увеличить ее продажи более чем на 125% в прошлом году.

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