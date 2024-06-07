Акции Nvidia могут подняться еще на 24% - BofA

Акции Nvidia, по данным Bank of America, имеют больше возможностей для роста даже после последнего ралли до рекордных максимумов, на фоне того, как производитель чипов, похоже, находится на пути к доминированию на компьютерном рынке в ближайшие годы, сообщает Business Insider, пишет УНН.

Детали

В среду банк подтвердил свою рекомендацию покупать акции, добавив, что фирма, возглавляемая Дженсеном Хуангом, остается фаворитом в ИТ-секторе. Стратеги BofA установили 12-месячную целевую цену $1500 за акцию, что предполагает потенциал роста еще на 24% по сравнению с тем, где акции торговались поздно утром в четверг, пишет издание

Рост рынка полупроводников сохранится до середины 2026 года, отрасль будет на подъеме-BofA

"NVDA имеет лучшие позиции, чтобы позволить ИТ-индустрии стоимостью 3 триллиона долларов предоставлять услуги искусственного интеллекта. Несмотря на заявления конкурентов (AMD, Intel, специальные чипы или ASIC), мы видим, что NVDA имеет многолетнее лидерство в производительности, конвейере, функционировании, масштабе и поддержке разработчика", – говорится в записке стратегов.

Вивек Арья, старший аналитик банка по полупроводникам, добавил, что, по его мнению, акции компании будут доминировать на компьютерном рынке в течение следующего десятилетия. Это связано с тем, что ИТ-сектор проходит "многодесятилетние циклы обновления инфраструктуры", и рынки наблюдают начало следующего десятилетнего цикла, сказал Арья.

"Мы думаем, что расходы могут составлять от 250 до 500 миллиардов долларов в год, и Nvidia лидирует", - сказал он Yahoo Finance на этой неделе.

Акции Nvidia были неудержимы в течение последних 18 месяцев с тех пор, как OpenAI выпустила ChatGPT и запустила гонку вооружений в области искусственного интеллекта. Чип Nvidia оказался, по сути, единственной игрой в мире, когда дело доходит до создания моделей искусственного интеллекта, которые привлекли внимание потребителей и инвесторов с Уолл-стрит.

В среду акции компании достигли новых рекордов: общая рыночная капитализация компании опередила Apple и компания стала второй по стоимости в мире.

Nvidia превысила в стоимости 3 трлн долл. и обогнала Apple

В пятницу акции Nvidia претерпят дробление 10 к 1, что может стать катализатором дальнейшего роста, поскольку более низкая цена акций помогает привлечь больше внимания со стороны розничных инвесторов.

"Медвежьи" прогнозы Nvidia, как отмечается, редки, хотя некоторые прогнозисты сомневаются, сможет ли компания продолжать бурный рост. Аналитики предупреждают, что в конечном итоге акции могут резко упасть, поскольку они сталкиваются с падением спроса и усилением конкуренции на рынке графических процессоров.