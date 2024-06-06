Nvidia превысила в стоимости 3 трлн долл. и обогнала Apple

Рыночная стоимость Nvidia превысила $3 трлн, что позволило производителю чипов обогнать Apple и стать второй по стоимости публичной компанией в мире, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Цена акций компании в среду выросла более чем на 5% и превысила $1224.

Она продолжила головокружительно быстрый рост, начавшийся в прошлом году, благодаря ставкам на то, что фирма выйдет в лидеры от волны инвестиций в искусственный интеллект (ИИ).

Ее рыночная стоимость сейчас отстает от Microsoft, еще одного ключевого игрока в отрасли благодаря инвестициям в производителя Chat GPT OpenAI.

Компания Nvidia, стоимость которой еще в феврале оценивалась "всего" в $2 трлн, спровоцировала новую волну покупок акций после того, как в прошлом месяце объявила о планах так называемого дробления акций. Этот шаг увеличит количество акций в 10 раз и соответственно снизит их стоимость. Это изменение направлено на то, чтобы сделать акции более доступными для мелких инвесторов. Ожидается, что это произойдет в пятницу и вызовет еще больший спрос на акции.

Основанная в 1993 году компания Nvidia изначально была известна производством компьютерных чипов, обрабатывающих графику, особенно для компьютерных игр.

Задолго до революции искусственного интеллекта компания начала добавлять в свои чипы функции, которые, по ее словам, помогают машинному обучению, и все это помогло ей увеличить свою долю на рынке.

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Теперь она считается ключевой компанией, за которой стоит следить, чтобы увидеть, как быстро технологии на базе искусственного интеллекта распространяются в деловом мире, сказал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, который провозгласил начало "следующей промышленной революции".

Его компания продемонстрировала взрывной рост: объем продаж за три месяца до 28 апреля составил $26 млрд, что более чем в три раза превышает аналогичный период 2023 года и на 18% больше, чем за предыдущие три месяца.

Оптимизм в отношении искусственного интеллекта является одной из причин более широкого роста рынка в прошлом году, который подтолкнул индексы S&P 500 и Nasdaq в США к новым рекордам в среду.

Ранее в этом году Apple, похоже, понесла убытки, поскольку рост продаж остановился. Но в последние недели акции компании поддержали ожидания относительно того, как она планирует включить ИИ в свою собственную стратегию.

Акции компании выросли на 0,7%, в результате чего ее рыночная капитализация, которая обычно рассчитывается путем умножения количества акций компании на текущую цену ее акций, составила примерно $3 трлн.

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