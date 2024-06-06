Nvidia перевищила у вартості 3 ​​трлн дол. і обігнала Apple

Ринкова вартість Nvidia перевищила $3 трлн, що дозволило виробнику чіпів обігнати Apple та стати другою за вартістю публічною компанією у світі, пише УНН з посиланням на BBC.

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Ціна акцій компанії у середу зросла більш ніж на 5% і перевищила $1224.

Вона продовжила запаморочливо швидке зростання, що почалося минулого року, завдяки ставкам на те, що фірма вийде в лідери від хвилі інвестицій у штучний інтелект (ШІ).

Її ринкова вартість зараз відстає від Microsoft, ще одного ключового гравця у галузі завдяки інвестиціям у виробника Chat GPT OpenAI.

Компанія Nvidia, вартість якої ще в лютому оцінювалася "всього" у $2 трлн, спровокувала нову хвилю покупок акцій після того, як минулого місяця оголосила про плани так званого дроблення акцій. Цей крок збільшить кількість акцій у 10 разів і відповідно знизить їхню вартість. Ця зміна спрямована на те, щоб зробити акції доступнішими для дрібних інвесторів. Очікується, що це станеться у п'ятницю та викличе ще більший попит на акції.

Заснована в 1993 році компанія Nvidia спочатку була відома виробництвом комп'ютерних чіпів, що обробляють графіку, особливо для комп'ютерних ігор.

Задовго до революції штучного інтелекту компанія почала додавати до своїх чіпів функції, які, за її словами, допомагають машинному навчанню, і все це допомогло їй збільшити свою частку на ринку.

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Тепер її вважають ключовою компанією, за якою варто стежити, щоб побачити, як швидко технології на базі штучного інтелекту поширюються у діловому світі, заявив головний виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг, який проголосив початок "наступної промислової революції".

Його компанія продемонструвала вибухове зростання: обсяг продажів за три місяці до 28 квітня становив $26 млрд, що більш ніж утричі перевищує аналогічний період 2023 року і на 18% більше, ніж за попередні три місяці.

Оптимізм щодо штучного інтелекту є однією з причин ширшого зростання ринку минулого року, який підштовхнув індекси S&P 500 та Nasdaq у США до нових рекордів у середу.

На початку цього року Apple, схоже, зазнавала збитків, оскільки зростання продажів зупинилося. Але в останні тижні акції компанії підтримали очікування щодо того, як вона планує включити ШІ у свою власну стратегію.

Акції компанії зросли на 0,7%, внаслідок чого її ринкова капіталізація, яка зазвичай розраховується шляхом множення кількості акцій компанії на поточну ціну її акцій, становила приблизно $3 трлн.

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