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Tesla, ймовірно, витратить $3-4 млрд на обладнання Nvidia у 2024 році

Tesla, ймовірно, витратить $3-4 млрд на обладнання Nvidia у 2024 році

Київ • УНН

 • 20770 перегляди

У 2024 році Tesla, ймовірно, витратить 3-4 мільярди доларів на обладнання Nvidia для своїх програм штучного інтелекту.

Tesla витратить від 3 до 4 мільярдів доларів на придбання чіпсета компанії Nvidia, повідомив генеральний директор Ілон Маск у своєму пості на X, передає УНН.

Цього року Tesla, ймовірно, витратить від 3 до 4 мільярдів доларів на придбання обладнання компанії Nvidia 

– ідеться у повідомленні.

Також повідомляється, що з 10 мільярдів доларів капітальних витрат на штучний інтелект в 2024 році, близько половини будуть внутрішніми витратами.

Для побудови навчальних суперкластерів ШІ обладнання NVidia (sic) становить близько 2/3 витрат

- заявив Маск у своєму пості на X.

Ілон Маск підтвердив, що перенаправив процесори, вироблені Nvidia для додатків штучного інтелекту (AI), призначених для Tesla. У квітні Маск запевнив інвесторів Tesla, що до кінця року він придбає десятки тисяч передових процесорів від Nvidia під назвою H100, і що виробник електромобілів інвестує 10 мільярдів доларів у розробку ШІ.

Нагадаємо

Tesla готує умови для запуску у Китаї свого програмного забезпечення FSD.

Раніше УНН повідомляв, що платформа "Х" Ілона Маска скоро скасує публічні лайки

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