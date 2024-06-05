Tesla, ймовірно, витратить $3-4 млрд на обладнання Nvidia у 2024 році
Київ • УНН
У 2024 році Tesla, ймовірно, витратить 3-4 мільярди доларів на обладнання Nvidia для своїх програм штучного інтелекту.
Tesla витратить від 3 до 4 мільярдів доларів на придбання чіпсета компанії Nvidia, повідомив генеральний директор Ілон Маск у своєму пості на X, передає УНН.
Цього року Tesla, ймовірно, витратить від 3 до 4 мільярдів доларів на придбання обладнання компанії Nvidia
Також повідомляється, що з 10 мільярдів доларів капітальних витрат на штучний інтелект в 2024 році, близько половини будуть внутрішніми витратами.
Для побудови навчальних суперкластерів ШІ обладнання NVidia (sic) становить близько 2/3 витрат
Ілон Маск підтвердив, що перенаправив процесори, вироблені Nvidia для додатків штучного інтелекту (AI), призначених для Tesla. У квітні Маск запевнив інвесторів Tesla, що до кінця року він придбає десятки тисяч передових процесорів від Nvidia під назвою H100, і що виробник електромобілів інвестує 10 мільярдів доларів у розробку ШІ.
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Tesla готує умови для запуску у Китаї свого програмного забезпечення FSD.
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