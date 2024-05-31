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Tesla готує умови для запуску у Китаї свого програмного забезпечення FSD

Tesla готує умови для запуску у Китаї свого програмного забезпечення FSD

Київ • УНН

 • 28216 перегляди

Tesla ініціювала процедури в Китаї для реєстрації свого програмного забезпечення «повного автономного водіння» (FSD), яке дозволить тестувати його на дорогах загального користування перед тим, як його розгортати для клієнтів.

Компанія Tesla готується зареєструвати своє програмне забезпечення "Повне самостійне водіння" у КНР. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Tesla ініціювала процедури в Міністерстві промисловості та інформаційних технологій Китаю для реєстрації свого вдосконаленого програмного забезпечення допомоги водієві під назвою "Повне самостійне водіння" (FSD).

Успішна реєстрація програмного забезпечення в Міністерстві промисловості та інформаційних технологій Китаю відкриє Tesla шлях до внутрішнього тестування системи Full Self-Driving (FSD). Це дозволить співробітникам тестувати оновлення на дорогах загального користування Китаю, перш ніж розгортати моделі своїм клієнтам.

Таким чином, Tesla приєднається до щонайменше 10 автовиробників та постачальників, включаючи Huawei (HWT.UL) та Xpeng (9868.HK), - йдеться про відкриття так званих можливостей автономного водіння другого рівня в Китаї.

Tesla пропонує власникам своїх автомобілів доступ до FSD за одноразову плату у 64 000 юанів (близько 8828,32 доларів). Послуга також може бути запропонована в майбутньому за щомісячну плату в розмірі близько 98 доларів США.

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Довідка

Модель штучного інтелекту для автономного водіння Tesla, відома як наскрізна нейронна мережа, є відходом від алгоритмів, заснованих на правилах, які використовувалися для навчання самокерованих систем. Дехто розглядає цю модель як спосіб створення безпілотних автомобілів, які швидше навчаються і приймають більш людські рішення на дорозі.

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Конкуренти Tesla можуть розробити алгоритми, необхідні для конкуренції з її підходом до FSD.

На думку Інь Ченляна, професора Інституту інтелектуальних транспортних засобів Шанхайського університету Цзяо Тун, конкурентам компанії Маска буде нелегко наздогнати американську компанію за обсягом даних і потребами в розвитку обчислювальних потужностей.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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