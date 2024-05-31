Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD

Компания Tesla готовится зарегистрировать свое программное обеспечение "полное самостоятельное вождение" в КНР. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

детали

Tesla инициировала процедуры в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая по реорганизации своего передового программного обеспечения для помощи водителю под названием "Полное самостоятельное вождение" (FSD).

Успешная регистрация программного обеспечения в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая откроет Tesla путь к внутреннему тестированию системы Full Self-Driving (FSD). Это позволит сотрудникам тестировать обновления на дорогах общего пользования Китая, прежде чем развертывать модели для своих клиентов.

Таким образом, Tesla присоединится как минимум к 10 автопроизводителям и поставщикам, включая Huawei (HWT.UL) и Xpeng (9868.HK), - речь идет об открытии так называемых возможностей автономного вождения второго уровня в Китае.

Tesla предлагает владельцам своих автомобилей доступ к FSD за единовременную плату в размере 64 000 юаней (около 8 828,32 долларов США). Услуга также может быть предложена в будущем за ежемесячную плату в размере около 98 долларов США.

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справка

Модель искусственного интеллекта для автономного вождения Tesla, известная как сквозная нейронная сеть, является отходом от алгоритмов, основанных на правилах, используемых для обучения самоуправляемых систем. Некоторые рассматривают эту модель как способ создания беспилотных автомобилей, которые быстрее обучаются и принимают более человеческие решения на дороге.

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Конкуренты Tesla могут разработать алгоритмы, необходимые для конкуренции с ее подходом к FSD.

По мнению Инь Чэнляна, профессора Института интеллектуальных транспортных средств Шанхайского университета Цзяо Тун, конкурентам компании Маска будет нелегко догнать американскую компанию по объему данных и потребностям в развитии вычислительных мощностей.

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