Tesla, вероятно, потратит $3-4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году

Tesla потратит от 3 до 4 миллиардов долларов на приобретение чипсета компании Nvidia, сообщил генеральный директор Илон Маск в своем посте на X, передает УНН.

В этом году Tesla, вероятно, потратит от 3 до 4 миллиардов долларов на покупку оборудования Nvidia - говорится в сообщении.

Также сообщается, что из 10 миллиардов долларов капитальных затрат на искусственный интеллект в 2024 году, около половины будут внутренними расходами.

Для построения обучающих супер кластеров ИИ оборудование NVidia (sic) составляет около 2/3 затрат - заявил Маск в своем посте на X.

Илон Маск подтвердил, что перенаправил процессоры, производимые Nvidia для приложений искусственного интеллекта (AI), предназначенных для Tesla. В апреле Маск заверил инвесторов Tesla, что к концу года он приобретет десятки тысяч передовых процессоров от Nvidia под названием H100, и что производитель электромобилей инвестирует 10 миллиардов долларов в разработку IS.

Напомним

Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD.

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