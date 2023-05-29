Nvidia побудує суперкомп'ютер на основі ШІ в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Корпорація Nvidia заявила в понеділок, що будує найпотужніший суперкомп'ютер зі штучним інтелектом (ШІ) в Ізраїлі для задоволення попиту клієнтів на додатки ШІ, інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Nvidia, найдорожча у світі компанія з виробництва чіпів, заявила, що хмарна система коштуватиме сотні мільйонів доларів і буде частково введена в експлуатацію до кінця 2023 року.
Очікується, що система під назвою Israel-1 забезпечуватиме продуктивність до восьми екзафлопс обчислень ШІ, що зробить її одним із найшвидших суперкомп'ютерів ШІ у світі. Один екзафлоп може виконувати 1 квінтильйон - або 1000000000000000000 - обчислень в секунду.
Наприклад, ChatGPT від OpenAI був створений із використанням тисяч графічних процесорів Nvidia.
Система була розроблена колишньою командою Mellanox. Nvidia купила ізраїльського розробника чіпів Mellanox Technologies у 2019 році майже за 7 мільярдів доларів, перевищивши ціну Intel Corp.
Додамо
Минулого тижня Nvidia повідомила, що працювала з британським Університетом Брістоля над створенням нового суперкомп'ютера з використанням нового чіпа Nvidia, який конкуруватиме з Intel та Advanced Micro Devices Inc.