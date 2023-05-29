Nvidia построит суперкомпьютер на основе ИИ в Израиле

Детали

Nvidia, самая дорогая в мире компания по производству чипов, заявила, что облачная система будет стоить сотни миллионов долларов и будет частично введена в эксплуатацию к концу 2023 года.

Ожидается, что система под названием Israel-1 будет обеспечивать производительность до восьми экзафлопс вычислений ИИ, что сделает ее одним из самых быстрых суперкомпьютеров ИИ в мире. Один экзафлоп может выполнять 1 квинтиллион - или 100000000000000000000000000 - вычислений в секунду.

Например, ChatGPT от OpenAI был создан с использованием тысяч графических процессоров Nvidia.

Система была разработана бывшей командой Mellanox. Nvidia купила израильского разработчика чипов Mellanox Technologies в 2019 году почти за 7 миллиардов долларов, превысив цену Intel Corp.

Добавим

На прошлой неделе Nvidia сообщила, что работала с британским Университетом Бристоля над созданием нового суперкомпьютера с использованием нового чипа Nvidia, который будет конкурировать с Intel и Advanced Micro Devices Inc.