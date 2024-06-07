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Актуальне
Акції Nvidia можуть піднятися ще на 24% - BofA

Акції Nvidia можуть піднятися ще на 24% - BofA

Київ • УНН

 • 18704 перегляди

За даними Bank of America, акції Nvidia можуть зрости ще на 24%, оскільки виробник чіпів готовий домінувати на комп'ютерному ринку в найближчі роки через триваючий цикл оновлення ІТ-інфраструктури та бум штучного інтелекту.

Акції Nvidia, за даними Bank of America, мають більше можливостей для зростання навіть після останнього ралі до рекордних максимумів, на тлі того, як виробник чіпів, схоже, перебуває на шляху до домінування на комп'ютерному ринку в найближчі роки, повідомляє Business Insider, пише УНН.

Деталі

У середу банк підтвердив свою рекомендацію купувати акції, додавши, що фірма, очолювана Дженсеном Хуангом, залишається фаворитом в ІТ-секторі. Стратеги BofA встановили 12-місячну цільову ціну $1500 за акцію, що передбачає потенціал зростання ще на 24% порівняно з тим, де акції торгувалися пізно вранці в четвер, пише видання

Зростання ринку напівпровідників збережеться до середини 2026 року, галузь буде на підйомі - BofA04.06.24, 14:41 • 13898 переглядiв

"NVDA має найкращі позиції, щоб дозволити ІТ-індустрії вартістю 3 трильйони доларів надавати послуги штучного інтелекту. Незважаючи на заяви конкурентів (AMD, Intel, спеціальні чіпи або ASIC), ми бачимо, що NVDA має багаторічне лідерство у продуктивності, конвеєрі, функціонуванні, масштабі та підтримці розробника", – ідеться в записці стратегів.

Вівек Ар'я, старший аналітик банку щодо напівпровідників, додав, що, на його думку, акції компанії домінуватимуть на комп'ютерному ринку протягом наступного десятиліття. Це пов’язано з тим, що ІТ-сектор проходить "цикли оновлення інфраструктури, що тривають кілька десятиліть", і ринки спостерігають початок наступного десятирічного циклу, сказав Ар'я.

"Ми думаємо, що витрати можуть становити від 250 до 500 мільярдів доларів на рік, і Nvidia лідирує", - сказав він Yahoo Finance цього тижня.

Акції Nvidia були нестримні протягом останніх 18 місяців, відколи OpenAI випустила ChatGPT і започаткувала гонку озброєнь у галузі штучного інтелекту. Чіпи Nvidia виявилися, по суті, єдиною грою у світі, коли справа доходить до створення моделей штучного інтелекту, які привернули увагу споживачів та інвесторів із Волл-стріт.

У середу акції компанії досягли нових рекордів: загальна ринкова капіталізація компанії випередила Apple і компанія стала другою за вартістю у світі.

Nvidia перевищила у вартості 3 ​​трлн дол. і обігнала Apple06.06.24, 08:47 • 15743 перегляди

У п'ятницю акції Nvidia зазнають дроблення 10 до 1, що може стати каталізатором подальшого зростання, оскільки нижча ціна акцій допомагає привернути більше уваги з боку роздрібних інвесторів.

"Ведмежі" прогнози Nvidia, як зазначається, рідкісні, хоча деякі прогнозисти сумніваються, чи зможе компанія продовжувати бурхливе зростання. Аналітики попереджають, що зрештою акції можуть різко впасти, оскільки вони стикаються з падінням попиту та посиленням конкуренції на ринку графічних процесорів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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