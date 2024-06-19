Nvidia стала найдорожчою компанією у світі
Київ • УНН
Nvidia випередила Microsoft та Apple і стала найдорожчою компанією у світі з вартістю $3,3 трлн завдяки стрімкому зростанню попиту на свої ШІ-чіпи.
Акції американської компанії-виробника чипів Nvidia у вівторок зросли на 4%, до приблизно 3,3 трильйона доларів, і вона стала найдорожчою компанією світу, випередивши Microsoft Corp. та Apple Inc. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Стрімке зростання курсу акцій Nvidia зробило співзасновника та головного виконавчого директора компанії Дженсена Хуанга одним із найбагатших людей світу. Від початку року його статки зросли на понад 70 мільярдів доларів, до 115 мільярдів доларів, що дозволило йому зайняти 12-те місце у рейтингу Bloomberg Billionaires Index.
Nvidia вважається найбільшим бенефіціаром технології штучного інтелекту, оскільки вона домінує на ринку завдяки своїм чипам, які необхідні для роботи додатків ШІ. Зокрема, попит на прискорювач компанії Н100 стрімко зростає, що допомогло збільшити її продажі більше ніж на 125% минулого року.
Акції Nvidia можуть піднятися ще на 24% - BofA07.06.24, 12:35 • 18705 переглядiв